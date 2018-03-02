مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين بسبب الأمطار في السعودية

أعلن الهلال الأحمر السعودي في منطقة عسير أن الحوادث المرورية الناتجة عن الأمطار والسيول والتقلبات الجوية في المنطقة تسببت في وفاة 4 أشخاض وإصابة 43 حالة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي، محمد الشهري، إن الفرق التابعة للهلال الأحمر باشرت خلال 12 ساعة 31 حادثا مروريا خلفتها التقلبات الجوية والأمطار التي شهدتها المنطقة، مشيرا إلى أن منطقة عسير وعددا من مناطق المملكة تعرضت منذ أمس إلى أمطار تراوحت بين متوسطة وغزيرة.