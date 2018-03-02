مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين بسبب الأمطار في السعودية

أعلن الهلال الأحمر السعودي في منطقة عسير أن الحوادث المرورية الناتجة عن الأمطار والسيول والتقلبات الجوية في المنطقة تسببت في وفاة 4 أشخاض وإصابة 43 حالة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي، محمد الشهري، إن الفرق التابعة للهلال الأحمر باشرت خلال 12 ساعة 31 حادثا مروريا خلفتها التقلبات الجوية والأمطار التي شهدتها المنطقة، مشيرا إلى أن منطقة عسير وعددا من مناطق المملكة تعرضت منذ أمس إلى أمطار تراوحت بين متوسطة وغزيرة.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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