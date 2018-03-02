الخارجية المصرية تؤكّد أنّها تتابع حالة الطالبة المعتدى عليها في بريطانيا

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أنّ الوزارة تتابع عن كثب من خلال السفير المصري في لندن ناصر كامل، والقنصل العام علاء الدين يوسف، حالة الطالبة مريم عبد السلام، المقيمة في مدينة "نوتنغهام" البريطانية، والتي تعرّضت إلى حادث اعتداء وضرب مبرح نتج عنه إصابتها بغيبوبة من جانب مجموعة من الفتيات، مشددًا على أن القنصلية العامة المصرية في لندن قامت فور علمها بالحادث وبالتنسيق مع السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع والد الطالبة، حيث أدلى والد الطالبة بكافة تفاصيل الحادث للقنصلية وتطورات الحالة الصحية لابنته. وبناء على ما تقدم، توجه القنصل المصري والمستشار الطبي للسفارة لمدينة نوتنغهام لمقابلة أسرة الطالبة، فضلا عن السلطات المحلية وإدارة المستشفى التي تعالج بها لاستجلاء تفاصيل الواقعة والنظر فيما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ علي حقوق الطالبة المصرية، بالإضافة إلى تأمين أفضل رعاية صحية لها.
وأوضح أبو زيد، أنّ تحركات السفارة المصرية في لندن شملت التواصل مع وزارة الخارجية البريطانية للتشديد على أهمية أن تتعامل سلطات الشرطة المحلية في مدينة "نوتنغهام" بالجدية اللازمة مع واقعة الاعتداء الوحشي على الطالبة المصرية والقبض على المعتدين، خاصة وأن الواقعة مسجلة على كاميرات إحدى الحافلات التي شهدت جزء من وقائع الاعتداء عليها. كما تم تكليف أحد المحامين بتمثيل الأسرة أمام جهات التحقيق، وكذلك ما يتصل بأي إهمال في التعاطي مع حالتها من المستشفى على ضوء الإفراج عنها مباشرة بعد إجراء الإسعافات الأولية، ثم تدهور حالتها بعد ذلك ودخولها في غيبوبة.
وأشار أبو زيد، إلى أن جهود السفارة والقنصلية شملت التنسيق مع الدكتور سميح عامر رئيس الجمعية الطبية المصرية في بريطانيا لتكليف استشاري مخ وأعصاب، واستشاري قلب مصريين من المقيمين في محيط المدينة بالتوجه للمستشفى، انطلاقا من حرص البعثة الدبلوماسية المصرية علي استجلاء حالة الطالبة مريم والنظر في الأسلوب الأمثل لعلاجها، فضلا عن استمرار التنسيق والتواصل مع الأسرة بصورة يومية، وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث باسم الخارجية على أن وزارة الخارجية لا تألو جهدا في الدفاع عن أي مواطن مصري في الخارج باعتبار ذلك أحد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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