الرئيس الفلسطيني يدين استهداف كنيسة حلوان جنوب القاهرة

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الهجوم الذي استهداف اليوم كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

واستنكر الرئيس عباس باسمه وباسم دولة فلسطين وشعبها هذه الهجمات الإرهابية، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب وضد من يحاول خلق الفتنة والمس بالنسيج الاجتماعي، معرباً عن ثقته بأن هذه الهجمات الإرهابية لن تزعزع عزيمة مصر في مكافحة الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وأن هذا البلد الشقيق سينتصر عاجلاً على من يستهدفون أمنه واستقراره ومسيرته التنموية.