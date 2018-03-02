قافلة مساعدات لنحو 180 ألف شخص جاهزة للتوجه للغوطة الشرقية في سورية

أعلن مدير اليونسيف بالشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن قافلة مساعدات لنحو 180 ألف شخص جاهزة للتوجه إلى الغوطة الشرقية يوم الأحد، ومؤشرات على أن الحكومة السورية ستسمح بدخولها.

وأوضح مدير اليونيسيف، أنه لا مؤشر على الاتفاق بشأن الإجلاء الطبى من الغوطة الشرقية.