الاحتلال ينشئ 16 مركز شرطة في القدس لتعزيز السيطرة عليها

كشفت مصادر عبرية النقاب اليوم الثلاثاء، عن خطط شرطة الاحتلال إقامة 16 مركزاً شرطياً جديداً في الأحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوصيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة إثر "هبة باب الأسباط"، وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد الأقصى، التي اندلعت في يوليو (تموز) الماضي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا.

وقالت المصادر إن الاحتلال يعمل على تنفيذ خطة أمنية لتعزيز وجوده في "باب العامود"، أشهر أبواب القدس القديمة، بإنشاء مقر لشرطة وحرس حدود الاحتلال، وبناء ثلاثة أبراج متوسطة الارتفاع في المنطقة، علماً أنه الاحتلال انتهى بعد من وضع أساسات بعضها ومن تشييد بعضها الآخر، على أن يكون البرج الأكبر، قرب باب العامود نفسه.