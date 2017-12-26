الاحتلال ينشئ 16 مركز شرطة في القدس لتعزيز السيطرة عليها

كشفت مصادر عبرية النقاب اليوم الثلاثاء، عن خطط شرطة الاحتلال إقامة 16 مركزاً شرطياً جديداً في الأحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوصيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة إثر "هبة باب الأسباط"، وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد الأقصى، التي اندلعت في يوليو (تموز) الماضي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا.
وقالت المصادر إن الاحتلال يعمل على تنفيذ خطة أمنية لتعزيز وجوده في "باب العامود"، أشهر أبواب القدس القديمة، بإنشاء مقر لشرطة وحرس حدود الاحتلال، وبناء ثلاثة أبراج متوسطة الارتفاع في المنطقة، علماً أنه الاحتلال انتهى بعد من وضع أساسات بعضها ومن تشييد بعضها الآخر، على أن يكون البرج الأكبر، قرب باب العامود نفسه.
GMT 13:38 2016 السبت ,15 تشرين الأول / أكتوبرقوات الاحتلال تدعي إصابة أحد جنودها بعملية طعن في القدس
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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