أكد المهندس محمد السويدي، رئيس "ائتلاف دعم مصر"، مجددا دعم الائتلاف المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض فترة رئاسية ثانية؛ لإكمال حزمة الإصلاحات التي بدأها خلال الفترة الأولى، وقال إن تلك الفترة كشفت عن قيادة حقيقية واعية ومخلصة لا يسعى من خلالها لأي أغراض خاصة، بل فقط صالح الوطن والمواطنين، ولا ينكر أي مواطن على الرئيس السيسي وطنيته وحرصه على تماسك البلاد وتحقيق نهضتها.

وأوضح السويدي، أن الائتلاف يستهدف عمل دارسات حول الموضوعات أو التشريعات التي تعرض على البرلمان وعقد اجتماعات لأعضاء الائتلاف لعرض نتائج الدراسات التي أجرها ومشاركتهم آراءهم حول تلك التشريعات؛ سعيا إلى تحقيق الصالح العام وأن تكون التشريعات التي تصدر عن البرلمان تتوافق مع الصالح العام للمواطنين.

وأكد السويدي، أهمية النزول إلى المواطنين بالشارع لمعرفة نتائج الإصلاح والأثر الحقيقي للقرارات أو التشريعات الصادرة عن البرلمان، ومتابعة عملية تنفيذ القوانين على أرض الواقع؛ فضلا عن شرح الهدف من تلك القوانين، لافتا إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، وعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح المواطن ولإرضائه.

وقال رئيس ائتلاف دعم مصر إنه من أجل إيجاد مردود لما يصدر من قرارات، يجب تحسن الأوضاع الاقتصادية والخدمية، عبر اتخاذ حزمة من القرارات الجريئة التي تطور الأوضاع في مصر، أما القطاع الخدمي على رأسه الصحة والتعليم، ومنه ما يمثله قانون التأمين الصحي الجديد من خطوة واسعة نحو تحسين الخدمات الصحية، وفيما يخص التعليم من خلال تطويره بدءا من العام الدراسي المقبل؛ وهو ما يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

وبيّن السويدي عدم وجود أدوات للضغط على النواب، مشيراً إلى أن مناقشة مجلس النواب لقانون التأمين الصحي شهدت اكتمالا للنصاب القانوني، إلى جانب التزام النواب بالمشاركة في جلسات مناقشة عدد من القوانين الحازمة. وأشار إلى وجود معارضة بناءة داخل البرلمان، لافتاً إلى التنسيق بين ائتلاف دعم مصر والمعارضة من أجل الصالح العام، ومنها اجتماعات نظمها الائتلاف لمناقشة قانون التأمين الصحي بحضور نواب المعارضة بحزب الوفد وكتلة 25-30.

وألمح السويدي إلى أن قانون الانتخابات المحلية أبرز التشريعات التي يعدها الائتلاف خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وفتح باب للحوار المجتمعي حول قانون المحليات للوصول للصيغة التي تحقق الصالح العام وتقوم على دور حقيقي للتنمية، كذلك قانون التصالح على مخالفات البناء، وقوانين الحضانة والطفل والرعاية.

واختتم السويدي حواره، مشيداً بالدور الوطني الذي قام به مجلس النواب لإجراء إصلاحات لتشريعات لم تستطع القيام بها برلمانات سابقة في ظروف أفضل مما نحن فيه الآن، مؤكداً أن حملات التشويه وإبراز بعض السلبيات والادعاءات الكاذبة تستهدف بلبلة الرأي العام.