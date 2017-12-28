كشفت مصادر أهلية أن مروحيات أميركية أقدمت الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، على نقل مجموعة جديدة من متزعمي "داعش" من عدة مناطق من ريف دير الزور إلى مناطق مجهولة في ريف الحسكة، حيث حلّقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة وعلى متنها عدد من متزعمي تنظيم "داعش" كانوا التجؤوا إلى مجموعات قوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أنّ هذه المرة الثانية التي تنفذ فيها مروحيات أميركية هبوطاً بظروف مشابهة، ففي وقت سابق من الشهر الجاري هبطت عدة مروحيات أميركية بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 متزعماً من "داعش" فروا أمام غارات الجيش العربي السوري وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج عبر منظمة "أطباء بلا حدود"

وعملت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية على تقديم جميع أنواع الدعم لتنظيم (داعش) في البادية السورية حيث قامت بتزويده بالمعلومات الاستخبارية لشن هجمات على مواقع الجيش العربي السوري إضافة إلى إخلاء المتزعمين الأجانب عبر عشرات الإنزالات الجوية لإنقاذهم من الموت المحتم في حين أكد مركز التنسيق الروسي في حميميم في السادس عشر من الشهر الجاري أن (التحالف الدولي) بقيادة واشنطن لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سورية مشيراً إلى أن “المدربين العسكريين الأميركيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمى (الجيش السوري الجديد) بالقرب من مخيم لللاجئين في مدينة الحسكة وذلك من مجموعات منشقة عن الإرهابيين”.