كشفت مصادر أهلية أن مروحيات أميركية أقدمت الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، على نقل مجموعة جديدة من متزعمي "داعش" من عدة مناطق من ريف دير الزور إلى مناطق مجهولة في ريف الحسكة، حيث حلّقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة وعلى متنها عدد من متزعمي تنظيم "داعش" كانوا التجؤوا إلى مجموعات قوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذه المرة الثانية التي تنفذ فيها مروحيات أميركية هبوطاً بظروف مشابهة، ففي وقت سابق من الشهر الجاري هبطت عدة مروحيات أميركية بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 متزعماً من "داعش" فروا أمام غارات الجيش العربي السوري وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج عبر منظمة "أطباء بلا حدود"
وعملت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية على تقديم جميع أنواع الدعم لتنظيم (داعش) في البادية السورية حيث قامت بتزويده بالمعلومات الاستخبارية لشن هجمات على مواقع الجيش العربي السوري إضافة إلى إخلاء المتزعمين الأجانب عبر عشرات الإنزالات الجوية لإنقاذهم من الموت المحتم في حين أكد مركز التنسيق الروسي في حميميم في السادس عشر من الشهر الجاري أن (التحالف الدولي) بقيادة واشنطن لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سورية مشيراً إلى أن “المدربين العسكريين الأميركيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمى (الجيش السوري الجديد) بالقرب من مخيم لللاجئين في مدينة الحسكة وذلك من مجموعات منشقة عن الإرهابيين”.
GMT 06:00 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرتزايد حدة الأزمة المالية التي تعاني منها "حماس" على مدار 6 شهور
GMT 03:59 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبروزارة الداخلية المصرية تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في مدينة العريش
GMT 22:29 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يكبد جبهه النصرة خسائر كبيرة في ريف حماة و يسيطر على عدة قرى
GMT 17:45 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبراستشهاد ضابط و5 آخرين ومقتل 3 تكفريين في شمال سيناء
GMT 17:00 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرموسكو تنتقد تصريحات أردوغان لوصفه بشار الأسد بـ"الإرهابي"
GMT 15:57 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرضبط مضافة تحوي على "متفجرات" لداعش شمال غربي جزيرة تكريت
GMT 14:40 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالأمن الأردني يحتفل بيوم الشرطة العرب بحضور اللواء أحمد سرحان
GMT 12:01 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرجامعة الدول العربية تطلق حملة لـ"نصرة القدس" بعدة لغات
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
أرسل تعليقك