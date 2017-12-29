أتمت قوات البيشمركة الزيرفاني والبالغ عددها 500 عنصر يوم الجمعة دورة للتدريب العسكري في أربيل عاصمة إقليم كردستان على يد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. واشتركت في تلك التدريبات أربعة أفواج، من السليمانية واربيل ودهوك وكرميان.
وقال المقدم في قوات التحالف كارميلو في كلمة له خلال مراسم الاحتفال لمناسبة انتهاء الدورة التي استمرت شهرين اليوم، "أيها الضباط المحترمون وكما ترون وبكل فخر جنودكم أثبتوا في التدريبات المتنوعة أنهم متفاعلون جدا للمزيد من التعلم والتطوير في المجال العسكري". وكانت أربعة افواج لقوات البيشمركة قد تخرجت يوم الخميس في دورة للتدريب العسكري إقامتها قوات التحالف الدولي لهم في محافظة السليمانية. وستتوزع تلك الأفواج على محافظات إقليم كوردستان وإدارة منطقة كرميان. وقد سلم التحالف الدولي في مراسم حفل شهادات التخرج للمقاتلين الذين أتموا الدورة وفق الجدول الزمني.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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