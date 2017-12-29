تخرج 500 عنصر من قوات الـزيرفاني على يد التحالف الدولي في أربيل
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تخرج 500 عنصر من قوات الـ"زيرفاني" على يد التحالف الدولي في أربيل

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العرب اليوم - تخرج 500 عنصر من قوات الـ"زيرفاني" على يد التحالف الدولي في أربيل

قوات البيشمركة
بغداد – نجلاء الطائي

أتمت قوات البيشمركة الزيرفاني والبالغ عددها 500 عنصر يوم الجمعة دورة للتدريب العسكري في أربيل عاصمة إقليم كردستان على يد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. واشتركت في تلك التدريبات أربعة أفواج، من السليمانية واربيل ودهوك وكرميان.

وقال المقدم في قوات التحالف كارميلو في كلمة له خلال مراسم الاحتفال لمناسبة انتهاء الدورة التي استمرت شهرين اليوم، "أيها الضباط المحترمون وكما ترون وبكل فخر جنودكم أثبتوا في التدريبات المتنوعة أنهم متفاعلون جدا للمزيد من التعلم والتطوير في المجال العسكري". وكانت أربعة افواج لقوات البيشمركة قد تخرجت يوم الخميس في دورة للتدريب العسكري إقامتها قوات التحالف الدولي لهم في محافظة السليمانية. وستتوزع تلك الأفواج على محافظات إقليم كوردستان وإدارة منطقة كرميان. وقد سلم التحالف الدولي في مراسم حفل شهادات التخرج للمقاتلين الذين أتموا الدورة وفق الجدول الزمني.

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تخرج 500 عنصر من قوات الـزيرفاني على يد التحالف الدولي في أربيل تخرج 500 عنصر من قوات الـزيرفاني على يد التحالف الدولي في أربيل



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تخرج 500 عنصر من قوات الـزيرفاني على يد التحالف الدولي في أربيل تخرج 500 عنصر من قوات الـزيرفاني على يد التحالف الدولي في أربيل



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