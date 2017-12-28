استشهاد 3 بينهم ضابطين وإصابة 12 آخرين إثر انفجارين في العريش

استشهدا ضابطان ومدني، وأصيب 12 آخرين بينهم 3 مدنيين في انفجارين في شمال سيناء، وأكدت مصادر أمنية وطبية، أن ضابطين استشهدا، وأصيب 6 جنود آخرين في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بمنطقة الحصين، غرب العريش.
وأشارت المصادر إلى أن الضابطين هما: المقدم أحمد الكفراوي، والمقدم محمد البشير، وكان انفجار آخر، تعرضت له مدرعة شرطة أدى إلى استشهاد مدني يدعى محمد عبدالله الكاشف، وإصابة 3 جنود و3 مدنيين آخرين.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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