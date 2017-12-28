استشهاد 3 بينهم ضابطين وإصابة 12 آخرين إثر انفجارين في العريش

استشهدا ضابطان ومدني، وأصيب 12 آخرين بينهم 3 مدنيين في انفجارين في شمال سيناء، وأكدت مصادر أمنية وطبية، أن ضابطين استشهدا، وأصيب 6 جنود آخرين في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بمنطقة الحصين، غرب العريش.

وأشارت المصادر إلى أن الضابطين هما: المقدم أحمد الكفراوي، والمقدم محمد البشير، وكان انفجار آخر، تعرضت له مدرعة شرطة أدى إلى استشهاد مدني يدعى محمد عبدالله الكاشف، وإصابة 3 جنود و3 مدنيين آخرين.