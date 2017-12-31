كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن مقتل القائد الميداني والعسكري المباشر لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى خلال العملية النوعية التي نفذتها شرطة المحافظة السبت، وذكر نائب رئيس اللجنة، نايف الشمري، في تصريح صحافي إنه "وخلال العملية النوعية التي نفذتها قيادة شرطة نينوى وبإشراف مباشر من قائد عمليات نينوى مساء السبت، فقد تمكنت قوات الشرطة بإسناد من قوات الشرطة العراقية، من قتل 17 قياديًا من زمر "داعش" من بينهم القائد العسكري للتنظيم في نينوى المدعو أرشد أحمد صالح".

وأضاف الشمري، أن "العملية التي حصلت في الجزرة الوسطية لمنطقة البو سيف بالمحافظة تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن تجمع قيادات "داعش" في نفق بالجزرة الوسطية لقرية البو سيف"، مبينًا أنه "تمت مهاجمة الموقع بالزوارق وبعد الاشتباك مع تلك الزمر تمكنت القوات الأمنية من قتل 17 قياديًا منهم إضافة للقائد العسكري العام".

وأكد الشمري، أن "العملية حصلت بجهود استخبارية متقدمة وأعطت إشارة بتطور العمل الاستخباري والجهد الأمني للقوات الأمنية بالمحافظة ولقيادة العمليات ضمن خطة تجفيف جميع حواضن وبؤر تلك المجاميع لتأمين المحافظة بشكل كامل".