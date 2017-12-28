تمكنت القوات الامنية، الخميس، من ضبط مضافة تضم 70 حزاما ناسفا و45 عبوة شمال غربي جزيرة تكريت.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان تلقى " العرب اليوم "نسخة منه، "وفق معلومات استخبارتية دقيقة وفريق عمل من قبل ضباط مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين التابعة لوكالة الاستخبارات تم ضبط مضافة في قرية ام / الوحوش شمال غربي جزيرة تكريت".

وأضاف البيان، أن "المضافة تضم اكثر من ٧٠ حزاما ناسفا جاهزا ومعدا لتفجير و45 عبوة أرضية 120 عبوة لاصقة وكواتم ومواد اخرى وصواعق وأسلاك توصيل".