تمكنت القوات الامنية، الخميس، من ضبط مضافة تضم 70 حزاما ناسفا و45 عبوة شمال غربي جزيرة تكريت.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان تلقى " العرب اليوم "نسخة منه، "وفق معلومات استخبارتية دقيقة وفريق عمل من قبل ضباط مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين التابعة لوكالة الاستخبارات تم ضبط مضافة في قرية ام / الوحوش شمال غربي جزيرة تكريت".
وأضاف البيان، أن "المضافة تضم اكثر من ٧٠ حزاما ناسفا جاهزا ومعدا لتفجير و45 عبوة أرضية 120 عبوة لاصقة وكواتم ومواد اخرى وصواعق وأسلاك توصيل".
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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