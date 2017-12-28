الأمن الأردني يحتفل بيوم الشرطة العرب بحضور اللواء أحمد سرحان

احتفلت مديرية الأمن العام الأردنية، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الشرطة العرب والذي يصادف الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه وعدد من ضباط وضباط صف مديرية الأمن العام من مختلف الوحدات والإدارات وعدد من متقاعدي الجهاز .

وقال مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد الدكتور سالم عليمات إننا نحتفل في كل عام بذكرى يوم الشرطة العرب تضامنًا مع أشقائنا العرب في أجهزة الشرطة للتذكير بالجهود الجبارة التي يبذلونها في سبيل أمن واستقرار مجتمعاتنا، والتضحيات الكبيرة التي يبذلونها من أجل سكينة مواطنينا وسلامة اوطاننا مؤكدًا على أن احتفالنا في هذا اليوم يجسد تلك المعاني النبيلة والجهود العظيمة والانجازات الكبيرة التي يقومون بها في الحفاظ على أمن الشعوب واستقرارها وتقدمها.

وأكد العميد عليمات على أن دور أجهزة الأمن والشرطة اليوم لم يعد ذلك الدور التقليدي المتمثل في توفير الأمن والاستقرار في المجتمع وانفاذ القانون ومحاربة الجريمة فحسب لا بل تعداه ليشمل العديد من الوظائف والخدمات الاجتماعية التي ترتبط بالمواطن ارتباطا وثيقا وتسهل عليه تسيير أموره اليوميه والحياتية، مستفيدة من التطور التكنولوجي الحاصل اليوم خاصة في مجال الإتصالات والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ما يجعل مهامها تتضاعف يوما بعد يوم، وهو ما يستلزم منا تقديم الدعم المادي والمعنوي من خلال الاهتمام بأفراد الشرطة وتدريبهم ومدهم بكافة الامكانيات والتجهيزات التي تسهل عليهم القيام برسالتهم النبيلة.

وأوضح العميد عليمات أن شعور المواطن بأن رجل الأمن موجود لصالحه ولتحقيق أمنه واستقراره وأن هدفه السامي صد كل المخاطر المحدقة به تجعل المواطن يتعاون بصورة كبيرة وبأريحية وانسجام ليكون بذلك شريكا فاعلاً في تحقيق الأمن لمجتمعه وهو بذلك يسهم في حاضر وطنه ومستقبله، منطلقه في ذلك أن الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية التي تحقق للفرد والمجتمع الرفاه والتقدم والازدهار، كما يرسخ هذا التعاون الثقة بين الدولة والمجتمع وبين رجل الأمن والمواطن بما يكفل الأمن والاستقرار للجميع ويرسخ مفاهيم الأمن لدى كافة مكونات المجتمع ويعزز العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، مضيفا بأنه لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نتقدم بالشكر والعرفان لكل أفراد جهاز الأمن العام في مختلف أماكنهم وتخصصاتهم ومواقعهم على ما يبذلونه من تضحيات وما يعانوه من مخاطر في سبيل ان ينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان والمجتمع بالسكينة والاطمئنان مستذكرين شهدائنا الأبرار الذين بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بأغلى ما يملكون من رفعة الوطن.

وفي نهاية الحفل، كرم مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه، عددًا من ذوي شهداء الامن العام ومتقاعدي الجهاز والمصابين العسكريين من العاملين والمتقاعدين والمميزين من الضباط والأفراد .