استنفار أمني في مطار القاهرة لتأمين نقل شحنة ذهب لكندا

شهد مطار القاهرة الدولي رفع حالة الطواريء والاستنفار الأمني صباح، الأربعاء، بعد وصول شحنة من الذهب آتية من منجم السكري، وسوف يتم شحنها على الطائرة المسافرة إلى كندا من أجل تنقيتها، وإعادة بيعها في البورصة العالمية. حيث أكد مصدر أمني بمطار القاهرة أن شحنة الهب وصلت بالفعل على متن طائرة خاصة، آتية من مطار مرسى علم داخل 23 طرداً، وأنه سوف يتم شحن الكمية على الطائرة المتجهة إلى كندا اليوم الأربعاء. حيث يتم شحن الذهب إلى كندا من أجل تنقيته وبيعة في البورصات العالمية، واقتسام ثمن الذهب بين الحكومة المصرية والشركة الأسترالية، والتي لها الحق في استخراج الذهب من منجم السكري داخل جمهورية مصر العربية.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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