استنفار أمني في مطار القاهرة لتأمين نقل شحنة ذهب لكندا

شهد مطار القاهرة الدولي رفع حالة الطواريء والاستنفار الأمني صباح، الأربعاء، بعد وصول شحنة من الذهب آتية من منجم السكري، وسوف يتم شحنها على الطائرة المسافرة إلى كندا من أجل تنقيتها، وإعادة بيعها في البورصة العالمية. حيث أكد مصدر أمني بمطار القاهرة أن شحنة الهب وصلت بالفعل على متن طائرة خاصة، آتية من مطار مرسى علم داخل 23 طرداً، وأنه سوف يتم شحن الكمية على الطائرة المتجهة إلى كندا اليوم الأربعاء. حيث يتم شحن الذهب إلى كندا من أجل تنقيته وبيعة في البورصات العالمية، واقتسام ثمن الذهب بين الحكومة المصرية والشركة الأسترالية، والتي لها الحق في استخراج الذهب من منجم السكري داخل جمهورية مصر العربية.