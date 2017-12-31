كشف سر المدرعة التي رفضت الاشتباك مع إرهابي حلوان

فسر اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، سر ابتعاد مدرعة الشرطة عن إرهابي حلوان وعدم الاشتباك معه .

وقال البسيوني في مداخلة مع قناة LTC" : "المدرعات من هذا النوع تكون غير مجهزة للاشتباك، وإنما دورها يكون فض التجمهر فقط، فيوجد داخلها أسلحة رصاص مطاطي وطلقات صوتية وغاز مسيل للدموع، هذه الأسلحة غير صالحة للاشتباك مع شخص يحمل آلي"، وتابع : "لو جازفت المدرعة واشتبكت مع الإرهابي لكان فجر العبوة الناسفة التي معه فيها مما كان سيسفر عن استشهاد كل القوة".