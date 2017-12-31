كشف سر المدرعة التي رفضت الاشتباك مع إرهابي حلوان

فسر اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، سر ابتعاد مدرعة الشرطة عن إرهابي حلوان وعدم الاشتباك معه .
وقال البسيوني في مداخلة مع قناة LTC" : "المدرعات من هذا النوع تكون غير مجهزة للاشتباك، وإنما دورها يكون فض التجمهر فقط، فيوجد داخلها أسلحة رصاص مطاطي وطلقات صوتية وغاز مسيل للدموع، هذه الأسلحة غير صالحة للاشتباك مع شخص يحمل آلي"، وتابع : "لو جازفت المدرعة واشتبكت مع الإرهابي لكان فجر العبوة الناسفة التي معه فيها مما كان سيسفر عن استشهاد كل القوة".
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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