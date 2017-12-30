بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستجدات الأحداث في المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي، تناول العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في العاصمة السعودية الرياض، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر الاجتماع المستشار في الديوان الملكي السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان، وحضره من الجانب الكويتي، سفير الكويت لدى السعودية، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الدفاع الكويتي، الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونائب رئيس هيئة أركان الجيش الكويتي، الشيخ الفريق ركن عبد الله نواف الأحمد الصباح، وآمر القوة البرية الكويتية، الشيخ خالد صالح المحمد الصباح، والشيخ عبد الله ناصر صباح الصباح، ومدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد خالد الحمد الصباح .

وغادر الشيخ ناصر الصباح العاصمة الرياض، في وقت لاحق، وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية في القطاع الأوسط، الأمير تركي بن محمد بن فهد، وسفير الكويت لدى السعودية، واللواء طيار الركن ضيف الله الشمري من قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، ومندوب عن المراسم الملكية.