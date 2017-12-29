السعودية تدين الهجوم المتطرف على كنيسة حلوان في مصر

أدانت المملكة العربية السعودية، الهجوم المتطرف الذي استهدف، اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا في حلوان، معربة عن تعازيها لأسر الشهداء ولحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
GMT 20:21 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبرترامب يدعو المملكة العربية السعودية إلى إنهاء الحصار على اليمن بشكل فوري عبر السماح بوصول المساعدات
GMT 18:15 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرالجبير يؤكد أن المملكة العربية السعودية لديها مبادرات لمكافحة الإرهاب وتمويله وانشأت مركز اعتدال لهذا الغرض
GMT 22:48 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبرالمعارضة السورية تعلن أن اجتماع الجمعة سيحدد آليات العمل وتشكيل الوفد المفاوض
GMT 16:00 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبرماكرون يعلن سأتوجه من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
GMT 14:13 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبرالإفراج عن 7 من أصل 208 موقوفين بتهم الفساد في السعودية
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
أرسل تعليقك