السعودية تدين الهجوم المتطرف على كنيسة حلوان في مصر

أدانت المملكة العربية السعودية، الهجوم المتطرف الذي استهدف، اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا في حلوان، معربة عن تعازيها لأسر الشهداء ولحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.