بوتشيمون يتراجع عن ترشّحه إلى رئاسة إقليم كاتالونيا

أعلن الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بوتشيمون، مساء أمس الخميس، التراجع “مؤقتا” عن ترشّحه إلى رئاسة إقليم كاتالونيا مجددًا، وذلك في شريط فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال بوتشيمون الذي يواجه الاعتقال في حال عودته من بلجيكا إلى اسبانيا: “أبلغت رئيس البرلمان الكاتالوني أن لا يقدم ترشيحي مؤقتا كرئيس”، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتقترح مجموعته ترشيح جوردي سانشيز، رئيس احد التشكيلات الانفصالية القابع في السجن حاليا، وقبل ذلك بساعات، تبنى البرلمان الكاتالوني، مذكرة اتّهم فيها سلطات مدريد بنزعة “سلطوية”، ودافع عن “شرعية” المطالب بالاستقلال كارليس بوتشيمون، الرئيس الإقليمي الذي أقالته السلطات الإسبانية.
وتشير المذكرة الأولى التي يتبناها البرلمان الكاتالوني المنبثق من انتخابات 21 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن الأكثرية البرلمانية “تؤيد” “إقامة كاتالونيا بصفتها دولة مستقلة”، وتدافع عن بوتشيمون “المرشح الشرعي للبرلمان لرئاسة الحكومة” الإقليمية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، إلا أن المذكرة تتجنب تحدي الدولة صراحة، ولم تصادق على إعلان الاستقلال الذي تم التصويت عليه في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كما رغب في ذلك أكثر الأحزاب تشددا، حزب “ترشيح الوحدة الوطنية”. وتكتفي المذكرة بالإعراب عن التمني بوقف “تدخلات” الدولة والمحكمة الدستورية لمنع الكاتالونيين من التعبير عن إرادتهم، لا سيما تنصيب كارليس بوتشيمون، دون أن تصر على ذلك.
وصدرت المذكّرة بعد أسابيع من التعثر السياسي في كاتالونيا منذ قطعت المحكمة الدستورية الطريق على ترشيح بوتشيمون المقيم في بلجيكا، الأمر الذي مكّنه من الإفلات من الملاحقات القضائية بتهمة “التمرد والانشقاق”. وفي 27 يناير (كانون الثاني)، اعتبرت المحكمة الدستورية أن ترشيحه عن بعد أي في وجوده خارج البلاد غير شرعي، وعليه في كل الأحوال، إذا ما رغب في الترشح، الحصول على موافقة قاضي التحقيق في قضيته.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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