أكد مسؤول في الخارجية الكويتية أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أبلغت الكويت بإلقاء القبض على المتهمين بقتل عاملة فيليبينية ووضع جثتها في “الفريزر” في الجريمة التي شهدتها الكويت الشهر الماضي.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية سامي الحمد، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية أمس (الخميس): “إن (الإنتربول) أبلغ الخارجية الكويتية بأن عملية القبض تمت من السلطات اللبنانية المختصة”، مبيناً أنه “تم على الفور تسليم ملف طلب الاسترداد للسلطات اللبنانية للمتهمين المقبوض عليهما، وهما الزوج لبناني الجنسية، وزوجته التي تحمل الجنسية السورية”، ويذكر أنه تم في شباط (فبراير) الماضي الاعلان عن العثور على جثة عاملة فيليبينية داخل “فريزر” في احدى شقق منطقة السالمية الكويتية، فيما أثبتت التحرّيات أن الشقة كانت مستأجرة من شخص لبناني الجنسية وزوجته التي تحمل الجنسية السورية.