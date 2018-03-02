أكد مسؤول في الخارجية الكويتية أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أبلغت الكويت بإلقاء القبض على المتهمين بقتل عاملة فيليبينية ووضع جثتها في “الفريزر” في الجريمة التي شهدتها الكويت الشهر الماضي.
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية سامي الحمد، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية أمس (الخميس): “إن (الإنتربول) أبلغ الخارجية الكويتية بأن عملية القبض تمت من السلطات اللبنانية المختصة”، مبيناً أنه “تم على الفور تسليم ملف طلب الاسترداد للسلطات اللبنانية للمتهمين المقبوض عليهما، وهما الزوج لبناني الجنسية، وزوجته التي تحمل الجنسية السورية”، ويذكر أنه تم في شباط (فبراير) الماضي الاعلان عن العثور على جثة عاملة فيليبينية داخل “فريزر” في احدى شقق منطقة السالمية الكويتية، فيما أثبتت التحرّيات أن الشقة كانت مستأجرة من شخص لبناني الجنسية وزوجته التي تحمل الجنسية السورية.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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