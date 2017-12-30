نشر تنظيم "داعش" المتطرّف، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فيديو يزعم أنه وصية أحد متطرّفي هجوم كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، الجمعة، الذي أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وادعى التنظيم، أن الشخص المتحدث "الملثم" هو أحد منفذي الهجوم، حيث بايع زعيم داعش أبو بكر البغدادي، ووجه رسالة إلى عناصر التنظيم في سيناء، قال فيه "دماؤكم دماءنا وأبناؤكم أبناءنا"، وأنه "سيثأر لهم"- في إشارة إلى تنفيذ الهجوم المتطرّف -، ولم يكشف الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة ونصف، عن اسم المتطرّف المتحدث أو هويته، واكتفى بتأكيد تبعيته إلى "داعش".

وأعلنت وزارة الداخلية، أنّ منفذ الهجوم يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى من مواليد 4 يوليو/تموز 1984، ويقيم في شارع منشية السد في حلوان، مبيّنة أنّ المسلح الذي شنّ الهجوم شارك في عدة هجمات متطرّفة من قبل استهدفت قوات الأمن والأقباط، أبرزها الهجوم على سيارة تقل رجال شرطة في حلوان في مايو العام الماضي، ذلك الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش مصر" الذي تتبعه خلية "استهداف الكنائس" بزعامة الهارب عمرو سعد.

وقالت الداخلية إن إسماعيل تزعم العناصر المنفذة لحادث التعدي على مركبة "ميكروباص"، تابع إلى قسم شرطة حلوان عام 2016، وأسفر عن استشهاد أحد الضباط و 7 من أفراد الشرطة، موضوع القضية رقم " 513/2016" أمن دولة عليا."