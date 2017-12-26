أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الثلاثاء، في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، أن إيران وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، مشددًا على أن إيران الدولة شيء مستدام ، أما إيران النظام فهي أمر طارئ ومؤقت، مضيفًا "إن لم يعجبها كلامنا فلتشرب من البحر".

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة "الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين ، أكرر ولن أضيع الفرصة، إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ، ووضع غريب وشيء مؤقت".

وأضاف وزير الخارجية البحريني "إن لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة ، فنحن والأشقاء نقف لها، ولاتباعها ولمشروعها بالمرصاد".