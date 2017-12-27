أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، أن الجزء الرئيسي من المعركة ضد تنظيم "داعش" في سورية انتهى، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الإعلام الروسية، مضيفًا أن المهمة الرئيسية في سورية الآن هي "تدمير جبهة النصرة"، معتبرًا أن محادثات السلام التي اقترحتها موسكو والمقررة الشهر المقبل في سوتشي مهمة من أجل التوصل إلى تسوية في سورية، مشيرًا إلى أنها لن تعرقل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

ويأتي تصريح لافروف، بعد يوم على إصدار عدد من جماعات المعارضة السورية سلسلة بيانات، قالت فيها إن المحادثات المقررة في مدينة سوتشي الروسية الشهر المقبل محاولة "للتحايل" على عملية السلام الأممية، قائلًا الذي اجتمع بالمعارض السوري البارز أحمد الجربا، إن مؤتمر سوتشي سيضع الأساس للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

ونقلت الوكالات عن لافروف قوله إن هناك "دعمًا واسعًا" لمحادثات سوتشى وسط السوريين، وقال إن هدف روسيا هو جمع أكبر عدد ممكن من جماعات المعارضة للمساعدة في إصلاح الدستور السوري.