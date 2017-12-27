أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، أن الجزء الرئيسي من المعركة ضد تنظيم "داعش" في سورية انتهى، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الإعلام الروسية، مضيفًا أن المهمة الرئيسية في سورية الآن هي "تدمير جبهة النصرة"، معتبرًا أن محادثات السلام التي اقترحتها موسكو والمقررة الشهر المقبل في سوتشي مهمة من أجل التوصل إلى تسوية في سورية، مشيرًا إلى أنها لن تعرقل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي تصريح لافروف، بعد يوم على إصدار عدد من جماعات المعارضة السورية سلسلة بيانات، قالت فيها إن المحادثات المقررة في مدينة سوتشي الروسية الشهر المقبل محاولة "للتحايل" على عملية السلام الأممية، قائلًا الذي اجتمع بالمعارض السوري البارز أحمد الجربا، إن مؤتمر سوتشي سيضع الأساس للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
ونقلت الوكالات عن لافروف قوله إن هناك "دعمًا واسعًا" لمحادثات سوتشى وسط السوريين، وقال إن هدف روسيا هو جمع أكبر عدد ممكن من جماعات المعارضة للمساعدة في إصلاح الدستور السوري.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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