نفت روسيا أن تكون ساعية للدخول في "سباق تسلح" مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب خطاب قوي ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين، تباهى خلاله بتطوير روسيا صواريخ جديدة قال إنها "لا تُقهر"، وقال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف للصحافيين، الجمعة، إن "روسيا لا تنوي خوض سباق تسلح"، رافضًا اتهامات واشنطن بأن موسكو تنتهك التزاماتها الدولية عبر تطوير هذه الأسلحة الجديدة.
وأثارت تصريحات بوتين قلقا دوليًا، استدعى تعليقًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعد مكالمة هاتفية جمعتهما، وأعلن مكتب الأخيرة في بيان، الجمعة، أن "المستشارة والرئيس قلقان للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي بشأن تطوير أسلحة روسيا، وعواقبها على جهود ضبط منظومات الأسلحة في العالم"
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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