نفت روسيا أن تكون ساعية للدخول في "سباق تسلح" مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب خطاب قوي ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين، تباهى خلاله بتطوير روسيا صواريخ جديدة قال إنها "لا تُقهر"، وقال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف للصحافيين، الجمعة، إن "روسيا لا تنوي خوض سباق تسلح"، رافضًا اتهامات واشنطن بأن موسكو تنتهك التزاماتها الدولية عبر تطوير هذه الأسلحة الجديدة.

وأثارت تصريحات بوتين قلقا دوليًا، استدعى تعليقًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعد مكالمة هاتفية جمعتهما، وأعلن مكتب الأخيرة في بيان، الجمعة، أن "المستشارة والرئيس قلقان للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي بشأن تطوير أسلحة روسيا، وعواقبها على جهود ضبط منظومات الأسلحة في العالم"