روسيا تعلن إتمام صفقة الصواريخ السعودية في أول العام الجاري

رجح مساعد الرئيس الروسي إتمام اتفاق تزويد السعودية بصواريخ "أس 400" في النصف الأول من العام الجاري، في ضوء قرب الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بهذه الصفقة، وقال فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون التقني العسكري في حديث للصحافيين الجمعة: النص النهائي للاتفاق لم يجهز بعد، وأرجح إنجازه في النصف الأول من هذا العام.
وكشف كوجين الشهر الماضي لصحيفة "كوميرسانت" عن بعض تفاصيل المفاوضات وقال إن السعودية تصر على إبرام صفقة متكاملة مع الجانب الروسي، وأشار إلى أن الرياض تطالب بتوريد المنظومة ونقل التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها بشكل عاجل إلى الجانب السعودي، فيما تتطلع روسيا إلى توريد منظومات جاهزة، على أن تنقل التكنولوجيا إلى الجانب السعودي في مراحل متقدمة من التعاون في تشغيل المنظومة وتدريب الكوادر على استخدامها.
وأوضح كوجين أن ذلك سيعطي الجانب السعودي الفرصة لفهم واختبار المنظومة، كما سيمنح الجهة الروسية تقييم إمكانات الطرف الآخر.
يشار إلى أن روسيا زودت الصين بهذه المنظومة، وتعتزم تصدير أربع بطاريات منها إلى تركيا.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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