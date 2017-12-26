ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 33 أجنبيا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليات أمنية بولايات إسطنبول (شمالي غرب) وسامسون (شمال) وقيصري (وسط)، أمس الاثنين. وبحسب مصادر أمنية، نفذت فرق مكافحة الإرهاب عمليات دهم متزامنة على 7 عناوين مختلفة في مدينة إسطنبول أسفرت عن توقيف 22 شخصا للاشتباه في إيواء ومساعدة وتجنيد مقاتلين لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي، تم اقتيادهم إلى مديرية أمن إسطنبول لبدء التحقيق معهم.

وفي سياق مواز، قالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب في سامسون شمال البلاد ألقت القبض على 3 أجانب على خلفية الاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش". وأشارت المصادر الأمنية إلى أن اثنين من الموقفين الثلاثة يحملان الجنسية العراقية، والثالث سوري الجنسية، وجرى نقلهم إلى مديرية أمن سامسون للتحقيق معهم. كما ضبطت فرق مكافحة الإرهاب في ولاية قيصري وسط البلاد 8 أجانب يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي. وقالت مصادر أمنية إن النيابة العامة في قيصري أصدرت أمرا بإلقاء القبض على 10 مشتبهين أجانب في ضوء تحقيقات تستهدف خلايا تنظيم "داعش" في الولاية والحيلولة دون تجنيد عناصر جديدة للانضمام إلى التنظيم.

ونفذت فرق الأمن مداهمات لمنازل الأشخاص المشتبه بهم في مدينة قيصري، وتمكنت من توقيف 8 مطلوبين، فيما تتواصل ملاحقة اثنين آخرين. وتعرضت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية لتفجيرات إرهابية وهجمات مسلحة في أنقرة وإسطنبول ومناطق أخرى، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي أكبر عدد منها؛ وكان آخرها الهجوم على نادي "رينا" الليلي، وتوقفت الاعتداءات منذ هذا الهجوم بسبب الحملات المكثفة للشرطة التركية وعمليات الدهم شبه اليومية التي تستهدف خلايا يعتقد أنها تابعة لتنظيم "داعش" في أنحاء البلاد، في إجراء وقائي وخطوة استباقية للهجمات المحتملة.

ونفذت قوات الشرطة التركية في هذا الإطار أكثر من 20 ألف عملية دهم تم خلالها القبض على أكثر من 4 آلاف عضو في التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من الأجانب، كما تم توقيف 3 آلاف وترحيل المئات خارج البلاد. وأعلنت السلطات التركية الأربعاء الماضي حظر تنظيم أي تجمعات أو احتفالات في ميدان "تقسيم" الشهير في وسط إسطنبول بسبب مخاوف أمنية. وقال إسماعيل كيليتش قائد شرطة منطقة بي أغولو التي يقع الميدان في نطاقها إنه تم فرض تدابير في الشوارع المؤدية للميدان بهدف ضمان سلامة السكان.

وأشارت مصادر أمنية إلى الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي العام الماضي في الساعات الأولى من يناير/كانون الثاني خلال احتفالات رأس السنة على نادي "رينا" الليلي وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين غالبيتهم من الأجانب. وسبق هذا الهجوم قيام منفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف الذي يحاكم حاليا مع 56 آخرين، باستطلاع ميدان "تقسيم" وتصوير فيديو قبل أن يقرر التوجه إلى مهاجمة نادي "رينا" في منطقة أورتاكوي بأوامر من قيادات التنظيم الإرهابي في الرقة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في ميدان "تقسيم" ليلة رأس السنة.