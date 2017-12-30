نفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ، الأنباء التي تتحدث عن مساندتها لمسلحي تنظيم "داعش" المتطرف ، مؤكدة أنها تعمل على قتلهم أو اعتقالهم.

وقال الناطق الرسمي بإسم البنتاغون، إن "الادعاءات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم داعش المتطرفة ، هي كاذبة وعبثية، نحن لا ندرب عناصر داعش، نحن نعمل مع الشركاء للقضاء عليهم أو اعتقالهم".

فيما أعلنت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مسلحين أطلقوا صواريخ على المطار الدولي في اللاذقية، وقاعدة حميميم الروسية في سورية.

كما علق النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، على محاولة المسلحين استهداف القاعدة الروسية بأنها غير ممكنة من دون مساندة الولايات المتحدة.

وأكد فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة الروسية أن وسائل الرصد والاستطلاع الروسية خلصت إلى أن واشنطن تستخدم مطار التنف السوري لتدريب المتطرفين ومعظمهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" فارّون من الرقة.