نفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ، الأنباء التي تتحدث عن مساندتها لمسلحي تنظيم "داعش" المتطرف ، مؤكدة أنها تعمل على قتلهم أو اعتقالهم.
وقال الناطق الرسمي بإسم البنتاغون، إن "الادعاءات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم داعش المتطرفة ، هي كاذبة وعبثية، نحن لا ندرب عناصر داعش، نحن نعمل مع الشركاء للقضاء عليهم أو اعتقالهم".
فيما أعلنت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مسلحين أطلقوا صواريخ على المطار الدولي في اللاذقية، وقاعدة حميميم الروسية في سورية.
كما علق النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، على محاولة المسلحين استهداف القاعدة الروسية بأنها غير ممكنة من دون مساندة الولايات المتحدة.
وأكد فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة الروسية أن وسائل الرصد والاستطلاع الروسية خلصت إلى أن واشنطن تستخدم مطار التنف السوري لتدريب المتطرفين ومعظمهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" فارّون من الرقة.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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