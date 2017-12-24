الجيش السوري يطوق “النصرة” في ريف دمشق الجنوبي الغربي

طوقت وحدات من الجيش السوري مسلحين من جبهة النصرة، في قرية مغرالمير بريف دمشق الجنوبي الغربي، بعد السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطعت أحد أهم طرق إمداد التنظيم.
وأكد مصدر عسكري إن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوى الرديفة، واصلت عملياتها العسكرية في ملاحقة إرهابيي “النصرة” بالريف الجنوبي الغربي لدمشق، وأحكمت السيطرة على محور " الطماثيات والهنغارات" على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج بالكامل.
وبهذا التقدم تكون وحدات الجيش قد طوقت مسلحي النصرة في قرية "مغرالمير" بشكل كامل وقطعت طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغرالمير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية
وأحكمت وحدات من الجيش أمس السيطرة على عدد من النقاط الاستراتيجية في محيط موقعي الطماثيات والهنغارات شرق مزرعة بيت جن بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر في الأفراد والعتاد
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