هيا العواد تدشن مشروع القيادة الآمنة وتلتقي قيادات التعليم في محايل

دشنت وكيلة وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد أمس مشروع القيادة الآمنة في مركز التدريب التربوي بنات بتعليم محايل لتعقد لقاء مفتوحًا بقاعة الدكتور محمد أحمد الرشيد بإدارة التعليم بحضور مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم ومساعده للشؤون التعليمية علي بن محسن العداوي والمساعد للشؤون المدرسية حامد بن عبدالرحمن الشمراني ومديري مكاتب التعليم ورؤساء الأقسام بالإدارة.
وكانت الدكتورة العواد قد قامت أمس الأربعاء بزيارة لبعض مدارس مكتب التعليم بمحافظة المجاردة في مستهل جولتها التفقدية التي تقوم بها لإدارة تعليم محايل عسير .
وتم مناقشة أبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة التعليمية والمكاتب التابعة واستعراض أبرز المبادرات النوعية التي قفزت بالإدارة إلى مصاف الإدارات التعليمية الأكثر تميزًا وتجويدًا للعملية التعليمية والتربوية وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا أُعد خصيصًا للقاء.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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