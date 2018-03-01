هيا العواد تدشن مشروع القيادة الآمنة وتلتقي قيادات التعليم في محايل

دشنت وكيلة وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد أمس مشروع القيادة الآمنة في مركز التدريب التربوي بنات بتعليم محايل لتعقد لقاء مفتوحًا بقاعة الدكتور محمد أحمد الرشيد بإدارة التعليم بحضور مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم ومساعده للشؤون التعليمية علي بن محسن العداوي والمساعد للشؤون المدرسية حامد بن عبدالرحمن الشمراني ومديري مكاتب التعليم ورؤساء الأقسام بالإدارة.

وكانت الدكتورة العواد قد قامت أمس الأربعاء بزيارة لبعض مدارس مكتب التعليم بمحافظة المجاردة في مستهل جولتها التفقدية التي تقوم بها لإدارة تعليم محايل عسير .

وتم مناقشة أبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة التعليمية والمكاتب التابعة واستعراض أبرز المبادرات النوعية التي قفزت بالإدارة إلى مصاف الإدارات التعليمية الأكثر تميزًا وتجويدًا للعملية التعليمية والتربوية وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا أُعد خصيصًا للقاء.