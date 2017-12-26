استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر الطالبة المخترعة فاطمة علي الكعبي صاحبة مجموعة من الاختراعات العلمية المبتكرة.
وتعرف سموه من الطالبة على أهم الاختراعات التي قامت بإنجازها والتي بلغ مجموعها 12 إختراعا في مختلف المجالات وكان آخرها تصميم " ربورت " لا يزال في مرحلة التجربة بإمكانه الذهاب إلى المدرسة لحضور الدروس والتفاعل مع المعلم والبيئة المدرسية في حال لم يستطع الطالب حضور الحصص الدراسية.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الجهود والحماس الذي أبدته فاطمة الكعبي في سبيل التميز والابداع.. معبرا سموه عن فخره واعتزازه بأبنائه الطلبة المتميزين والمبدعين الذين يعملون بجد وإجتهاد ويحققون إنجازات علمية من أجل خدمة وطنهم.
وقال سموه خلال حديثه للطالبة فاطمة أن دولة الامارات تعتمد على أمثالها من الطلبة المجتهدين الساعين لإثبات قدراتهم ومهاراتهم في مجال العلوم والإختراعات والبحوث المتقدمة.
من جانبها عبرت الطالبة عن سعادتها الغامرة بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..وقالت أن هذا اللقاء يحملها مسؤولية مضاعفة لمواصلة اجتهادها على طريق التميز والنجاح.
GMT 00:50 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرالشيخ محمد بن زايد يستقبل الطالبة المخترعة فاطمة الكعبي
GMT 00:21 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرمحمد بن زايد يستقبل فريق أبوظبي الفائز ببطولة العالم لزوارق الفورمولا 1
GMT 05:04 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرولي عهد أبوظبي يعلن أن "منتدى تعزيز السلم" يظهر الصورة الحقيقية للإسلام
GMT 01:19 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبرمحمد بن زايد يقدم واجب العزاء الى أحمد علي عبدالله صالح في وفاة والده
GMT 00:40 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبرمحمد بن زايد يستقبل الصقارين المشاركين في مهرجان الصداقة الدولي
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
أرسل تعليقك