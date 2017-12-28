نائب أمير مكة يزور المعرض الدولي لمشاريع إعمار المنطقة

قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، بزيارة للمعرض الدولي لمشاريع إعمار منطقة مكة المكرمة المقام على هامش المؤتمر الذي انطلق الْيَوْمَ برعاية أمير المنطقة في فندق هيلتون جدة وبتنظيم من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة المالية.
ويشهد المعرض مشاركة نحو 25 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم رؤية مفصلة عن أبرز مشاريعها وما جرى إنجازه وما يجري العمل عليه.
ويقام معرض إعمار منطقة مكة المكرمة في مركز جدة للفعاليات والمنتديات، ويستمر لمدة أربعة أيام، ويضم المعرض نحو 100 مشروع تنموي تحت سقف واحد من المشروعات التنموية التي تعرضها الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المشاركة.
GMT 04:37 2017 الأربعاء ,16 آب / أغسطسنائب أمير مكة يقف على جاهزية قطار المشاعر المقدسة
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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