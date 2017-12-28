نائب أمير مكة يزور المعرض الدولي لمشاريع إعمار المنطقة

قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، بزيارة للمعرض الدولي لمشاريع إعمار منطقة مكة المكرمة المقام على هامش المؤتمر الذي انطلق الْيَوْمَ برعاية أمير المنطقة في فندق هيلتون جدة وبتنظيم من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة المالية.

ويشهد المعرض مشاركة نحو 25 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم رؤية مفصلة عن أبرز مشاريعها وما جرى إنجازه وما يجري العمل عليه.

ويقام معرض إعمار منطقة مكة المكرمة في مركز جدة للفعاليات والمنتديات، ويستمر لمدة أربعة أيام، ويضم المعرض نحو 100 مشروع تنموي تحت سقف واحد من المشروعات التنموية التي تعرضها الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المشاركة.