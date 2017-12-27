حضر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في الرياض مساء الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، حفل عشاء في منزل الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأظهرت عدة لقطات من داخل الحفل حضور سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وفضيلة الشيخ صالح الفوزان وعدد من كبار العلماء، وفقًا لحساب فايز المالكي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.