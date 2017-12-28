العاهل المغربي يترأس حفلًا دينيًا بمناسبة ذكرى وفاة الملك الحسن الثاني

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس غدا الخميس بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك يوم غد الخميس 09 ربيع الثاني 1439 هـ، الموافق ل 28 دجنبر 2017م.

وستتلى بهذه المناسبة آيات بينات من الذكر الحكيم، يليها إنشاد أمداح نبوية والختم والدعاء لسيدنا نصره الله.

وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة بعد صلاة عشاء يوم غد”.