العاهل المغربي يترأس حفلًا دينيًا بمناسبة ذكرى وفاة الملك الحسن الثاني

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس غدا الخميس بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
وفي ما يلي نص البلاغ:
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك يوم غد الخميس 09 ربيع الثاني 1439 هـ، الموافق ل 28 دجنبر 2017م.
وستتلى بهذه المناسبة آيات بينات من الذكر الحكيم، يليها إنشاد أمداح نبوية والختم والدعاء لسيدنا نصره الله.
وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة بعد صلاة عشاء يوم غد”.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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