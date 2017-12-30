تركي آل الشيخ ينقل إلى الرئيس السيسي تعازي العاهل السعودي

استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ، تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، بحضور السفير السعودي في القاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن تركي آل الشيخ نقل للسيد الرئيس تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكدًا قوة وتميز علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.

كما قدم المسئول السعودي تعازي المملكة في ضحايا الهجوم المتطرف الذي تعرضت له كنسية مارمينا في منطقة حلوان ، مؤكدًا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر وتضامنها الكامل معها في مواجهة التطرف الآثم الذي يهدد العالم بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس أكد من جانبه على اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، طالبًا نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.

كما أعرب سيادته عن تقديره لتعازي الجانب السعودي في ضحايا الحادث المتطرف الذي وقع الجمعة ، مؤكدًا ما يعكسه الحادث مجددًا من ضرورة تضافر الجهود الإقليمية لمكافحة التطرف ووقف تمويله.

وذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين ، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا في إطار ما يجمعهما من شراكة وتعاون وثيق.