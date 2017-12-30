الرئيس المصري يستقبل تركي آل الشيخ لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم السبت، تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، بحضور السفير السعودى بالقاهرة..
GMT 16:18 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبربدء الاجتماع بين الرئيسين محمود عباس و السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة
GMT 13:33 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرالسيسي يؤكد على أهمية الدور الروسي بشأن القضية الفلسطينية
GMT 10:38 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الروسي يصل القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها السيسي
GMT 17:23 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الأميركي دونالد ترامب يبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي نيته نقل السفارة الأميركية إلى القدس
GMT 09:11 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبرالسيسي يمنح القوات المصرية 3 أشهر لاستعادة الأمن في سيناء
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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