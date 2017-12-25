البشير يستقبل الرئيس التركي في السودان

عقدت اليوم الأحد مباحثات سودانية تركية في الخرطوم، وترأس الجانب السوداني الرئيس عمر البشير وترأس الجانب التركي الرئيس رجب طيب اردوغان بحضور الوزراء من الجانبين.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكان الرئيس أردوغان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى السودان في زيارة تستمر يومين، ضمن جولة أفريقية تشمل أيضاً تشاد وتونس.

وقبل المغادرة، صرح أردوغان للصحافيين بالمطار بأنه يولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الدول الأفريقية، وأشار إلى أن تركيا تخطط لفتح سفارات في كافة دول القارة.

وفي إشارة إلى الثورة التونسية 2011 والانتخابات التي أعقبتها، قال أردوغان إن تونس حظيت "بمرحلة انتقالية ناجحة للغاية إلى الديمقراطية التعددية"، مضيفاً أن تركيا سوف تدعم الحكومة التونسية.

وطالب أردوغان الدول الإفريقية بإغلاق المدارس والمؤسسات التي يديرها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) 2016.

وزيارة أردوغان لتشاد وتونس هي الأولى التي يقوم بها لهاتين الدولتين .