تويوتا تطلق سيارتي corolla و lifan في الصين

كشفت تويوتا عن طرازين جديدين في معرض بكين للسيارات، وهما "كورولا" موديل 2019 الهاتشباك، و "ليفين السيدان"، وكلا الطرازين يأتي بدفع بلوج إن هجين يسمح للسيارة بالتنقل مسافة 50 كم على الوضعية الكهربائية.
وكلا الطرازين سيأتي بمحرك 1.8 لتر، وستبدأ تويوتا انتاج كورولا وليفين وكلاهما هجين في 2019 في الصين مما سيجعلهما أول السيارات الهجينة التي تنتج خارج اليابان.
وقد باعت كورولا وليفين الهجينين في العام الماضي 140 ألف نسخة في الصين، مما يجعل مبيعات الشركة الكهربائية هناك 350 ألف نسخة، وتعمل تويوتا على توفير موردين محليين في الصين لتصنيع الأجزاء الضرورية في السيارة والمصنع الجديد يستعد لانتاج 220 ألف بطارية في 2020.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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