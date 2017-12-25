كوالكوم تبدأ في اختبار سيارة ذاتية القيادة بكاليفورنيا

حصلت شركة كوالكوم على موافقة هيئة القيادة والمركبات في ولاية كاليفورنيا لتُصبح قادرة هي الأُخرى على اختبار سيّارة ذاتية القيادة في الولاية إضافة لبعض المُستشعرات المُتخصّصة في هذا المجال.

وتُطور الشركة نظام مؤلّف من مجموعة كبيرة من المُستشعرات هو 9150 C-V2X، وهو يحتوي على مُستشعر ضوئي قادر على رصد 360 درجة بالكامل، مع منح السيّارة القدرة على التواصل مع السيّارات الأُخرى، ومع البُنى التحتية كإشارات المرور، إضافة إلى التخاطب مع المُشاة أيضًا.

وقال مُتحدّث باسم الشركة إن هذه الشريحة يُمكن أن تُستخدم كطبقة من الحماية في السيّارات ذاتية القيادة. مُضيفًا أن الاختبارات تجري حاليًا في مناطق ثانية ليس في أمريكا فقط، بل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ألمانيا والصين واليابان أيضًا.