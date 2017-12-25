كوالكوم تبدأ في اختبار سيارة ذاتية القيادة بكاليفورنيا

حصلت شركة كوالكوم على موافقة هيئة القيادة والمركبات في ولاية كاليفورنيا لتُصبح قادرة هي الأُخرى على اختبار سيّارة ذاتية القيادة في الولاية إضافة لبعض المُستشعرات المُتخصّصة في هذا المجال.
وتُطور الشركة نظام مؤلّف من مجموعة كبيرة من المُستشعرات هو 9150 C-V2X، وهو يحتوي على مُستشعر ضوئي قادر على رصد 360 درجة بالكامل، مع منح السيّارة القدرة على التواصل مع السيّارات الأُخرى، ومع البُنى التحتية كإشارات المرور، إضافة إلى التخاطب مع المُشاة أيضًا.
وقال مُتحدّث باسم الشركة إن هذه الشريحة يُمكن أن تُستخدم كطبقة من الحماية في السيّارات ذاتية القيادة. مُضيفًا أن الاختبارات تجري حاليًا في مناطق ثانية ليس في أمريكا فقط، بل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ألمانيا والصين واليابان أيضًا.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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