مواصفات سيارة بي إم دابليو x2 الكروس أوفر الجديدة

أعلنت بي أم دابلو عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة X2، في معرض ديترويت للسيارات، في الولايات المتحدة، ووصفت بسيارة رياضية، كما تصميم بوحي فلسفة الكوبيه في طرازي X4 وX6 مع شكل أشبه بالسيارات الهاتشباك الكبيرة الحجم.

وتستند السيارة لطراز X1 ولكنها تأتي أكثر انخفاضاً وأقصر في الطول، أما تصميم المقصورة فهو مألوف في عائلة سيارات الشركة مع فرش SensaTec وتطعيمات سوداء عالية اللمعان ونظام ترفيهي بشاشة 6.5 بوصة مع خيارات أخرى مختلفة تشمل جلد داكوتا وشاشة مستقلة ونظام ترفيهي بشاشة 8.8 بوصة ونظام ملاحة GPS.

كما ستزود السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر توين باور بقوة تبلغ 228 حصان وعزم دوران 349 نيوتن متر.

ويتصل به ناقل الحركة الأوتوماتيك من 8 سرعات مع نظام دفع رباعي يمكن السيارة من التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 6.3 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 230 كم في الساعة، وتبدأ مبيعات السيارة في الولايات المتحدة خلال الربيع بسعر يبدأ من 38.400 دولار.