مواصفات سيارة بي إم دابليو x2 الكروس أوفر الجديدة

أعلنت بي أم دابلو عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة X2، في معرض ديترويت للسيارات، في الولايات المتحدة، ووصفت بسيارة رياضية، كما تصميم بوحي فلسفة الكوبيه في طرازي X4 وX6 مع شكل أشبه بالسيارات الهاتشباك الكبيرة الحجم.
وتستند السيارة لطراز X1 ولكنها تأتي أكثر انخفاضاً وأقصر في الطول، أما تصميم المقصورة فهو مألوف في عائلة سيارات الشركة مع فرش SensaTec وتطعيمات سوداء عالية اللمعان ونظام ترفيهي بشاشة 6.5 بوصة مع خيارات أخرى مختلفة تشمل جلد داكوتا وشاشة مستقلة ونظام ترفيهي بشاشة 8.8 بوصة ونظام ملاحة GPS.
كما ستزود السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر توين باور بقوة تبلغ 228 حصان وعزم دوران 349 نيوتن متر.
ويتصل به ناقل الحركة الأوتوماتيك من 8 سرعات مع نظام دفع رباعي يمكن السيارة من التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 6.3 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 230 كم في الساعة، وتبدأ مبيعات السيارة في الولايات المتحدة خلال الربيع بسعر يبدأ من 38.400 دولار.
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ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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