فيراري تختبر سيارة جديدة بمحرك رياضي هجين

أجرت شركة فيراري، المتخصصة في صناعة السيارات، العديد من الاختبارات لسيارتها الجديدة الـSUV في فترة وجيزة، فهذه السيارة تأتي بتصميم رياضى يتناسب مع الفئة الشبابية.

قال Sergio Marchionne، رئيس شركة فيراري، أن الشركة حرصت على تصميم سيارة مختلفة لتنال إعجاب عملائها، مما دفعها لاختيار لقب رياضي لتلك السيارة، بالإضافة إلى اختيار قاعدة عجلات بديلة فيراري GTC4Lusso وقد تأتي بمحركات هجينة.