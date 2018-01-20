فيراري تختبر سيارة جديدة بمحرك رياضي هجين

أجرت شركة فيراري، المتخصصة في صناعة السيارات، العديد من الاختبارات لسيارتها الجديدة الـSUV في فترة وجيزة، فهذه السيارة تأتي بتصميم رياضى يتناسب مع الفئة الشبابية.
قال Sergio Marchionne، رئيس شركة فيراري، أن الشركة حرصت على تصميم سيارة مختلفة لتنال إعجاب عملائها، مما دفعها لاختيار لقب رياضي لتلك السيارة، بالإضافة إلى اختيار قاعدة عجلات بديلة فيراري GTC4Lusso وقد تأتي بمحركات هجينة.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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