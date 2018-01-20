بشكل وتصميم قريب من سيارات لكزس الفخمة قدمت تويوتا موديل 2019 الجديد من سيارتها أفالون بمعرض ديترويت 2018 للسيارات، حيث يعتبر هذا الموديل أولى سيارات الجيل الخامس الجديد كليا من هذه السيارة.
وصممت الشركة هذا الجيل على قاعدة عجلاتها TNGA بطول 2.87 متر، وساعد ذلك على تقديم السيارة بأبعاد مختلفة أكبر من الموديل الحالي، وبلغ طولها 4.97 متر وعرضها 1.84 متر وارتفاعها 1.43 متر.
ومن حيث التصميم الخارجي كانت مقدمة السيارة مزودة بأجزاء ضخمة منها شبكة التهوية الأمامية، وهو الأمر الذي جعل البعض يشبه هذا الموديل بسيارات لكزس الأخيرة التي حملت أيضا شبكة تهوية أمامية كبيرة، كما حملت السيارة مصابيح أمامية رفيعة وعريضة، وساهمت هذه العوامل في منح مظهر حاد وقوي للسيارة.
ومن الداخل فتقدم تويوتا بهذا الموديل بتصميم عصري وجذاب يضم لوحة قيادة بها شاشة كبيرة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي، وهو الإصدار الثالث من نظام Entune الخاص بتويوتا، ويضم هذا النظام خاصية WiFi لتوزيع الانترنت، ونظام صوتي قوي، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة، كما يوجد بالسيارة شاشة أخرى رقمية 7 بوصة خلف عجلة القيادة، وهي بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.
أما من حيث المحركات فتقدم الشركة فئتين منهم مع هذا الموديل، الأولى لمحرك V6 بسعة 3500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، أما الفئة الثانية فهي لنظام دفع هجين مكون من محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 2500 سي سي ومحرك أخر كهربائي مع ناقل حركة ذو تعشيق مستمر (CVT).
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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