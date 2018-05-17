تنوي شركة آستون مارتن لصناعة السيارات، تقديم نماذج جديدة من سيارات "فانتاج جي تي 3"، و"جي تي 4"، المتخصصة في مجال السباق هذا الصيف، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.
وسوف تكون السيارات الجديدة بديلا لطراز "فانتاج" الحالية التي تستخدمها فرق المتسابقين، وتعد السيارة الحالية نجاحا مستمرا منذ 12 عاما في سباقات "جي تي" حول العالم حيث فازت بكثير من البطولات من بينها ثلاث بطولات بريطانية.
وتمثل السيارات الجديدة نسخا معدلة من سيارات فانتاج التي تعتمد على محركات سعة أربعة لترات بثماني أسطوانات وشحن توربيني مزدوج.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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