تنوي شركة آستون مارتن لصناعة السيارات، تقديم نماذج جديدة من سيارات "فانتاج جي تي 3"، و"جي تي 4"، المتخصصة في مجال السباق هذا الصيف، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

وسوف تكون السيارات الجديدة بديلا لطراز "فانتاج" الحالية التي تستخدمها فرق المتسابقين، وتعد السيارة الحالية نجاحا مستمرا منذ 12 عاما في سباقات "جي تي" حول العالم حيث فازت بكثير من البطولات من بينها ثلاث بطولات بريطانية.

وتمثل السيارات الجديدة نسخا معدلة من سيارات فانتاج التي تعتمد على محركات سعة أربعة لترات بثماني أسطوانات وشحن توربيني مزدوج.