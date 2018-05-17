كشفت مرسيدس AMG رسميًا عن GT S رودستر والتي تقع بين AMG GT رودستر و AMG GT C رودستر.
هي تستخدم المحرك نفسه التيربو المزدوج 4 لتر 8 سلندر مثل موديلات AMG GT الأخرى، إلا أنها تولد 515 حصان و670 نيوتن.متر من عزم الدوران والجير DCT سُباعي السرعات ما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كيلومتر خلال 3.8 ثانية مع سرعة قصوى 310 كيلومتر في الساعة.
مرسيدس GT S AMG رودستر تأتي بمميزات أخرى للأداء يتضمنها قفل خلفي تفاضلي، نظام تعليق هوائي رياضي بمحاور عجلات ألومنيومية، نظام مكابح عالي الأداء ومركز جاذبية منخفض يعطيها ثباتا فائقا بالسرعات العالية.
متاح لها 3 حزمات يتضمنها بشكل قياسي AMG كروم والتي تضيف لمعانا على السيارة، كما تتوفر AMG ديناميك بلس الاختيارية وهي تحسّن أدائها الرياضي، كما تتوفر حزمة خارجية AMG تضيف لها ألياف الكربون.
في داخليتها، تبدو رودستر الجديدة متشابهة مع موديلات AMG GT الأخرى، إلا أنها تأتي قياسيا بحزمة AMG الكروم الفضي كما تتاح لها عدة حزمات أخرى تزيدها أناقة وصلابة.
هذا وقد أكدت مرسيدس AMG بأن GT S رودستر ستتاح ابتداءً من اليوم للطلب في دول أوروبية مختارة، على أن تصل للأسواق العالمية نهاية 2018 وتُعلن أسعارها وكامل تفاصيلها لاحقا.
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