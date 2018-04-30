تويوتا تستثمر حوالي 170 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لكورولا

أعلنت تويوتا عن إستثمار جديد لها داخل الأراضي الأمريكية بإنشاء مصنع بتكلفة 170 مليون دولار وسيكون مخصص لإنتاج فئة الهاتشباك من الجيل الجديد من كورولا.
المصنع الجديد سيوفر 400 وظيفة جديدة ومن المتوقع البدء بالعمل به خلال 12 شهراً، وذكرت تويوتا أنها تعمل على تغييرات جذرية لمجموعة كبيرة من مصانعها للتمكن من إنتاج سيارات بكفائة عالية لتتلاقى مع متطلبات السوق، وهذه الخطوة هي جزء من خطة تويوتا لإستثمار 10 مليار دولار في مصانعها الأمريكية.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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