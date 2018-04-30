تويوتا تستثمر حوالي 170 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لكورولا

أعلنت تويوتا عن إستثمار جديد لها داخل الأراضي الأمريكية بإنشاء مصنع بتكلفة 170 مليون دولار وسيكون مخصص لإنتاج فئة الهاتشباك من الجيل الجديد من كورولا.

المصنع الجديد سيوفر 400 وظيفة جديدة ومن المتوقع البدء بالعمل به خلال 12 شهراً، وذكرت تويوتا أنها تعمل على تغييرات جذرية لمجموعة كبيرة من مصانعها للتمكن من إنتاج سيارات بكفائة عالية لتتلاقى مع متطلبات السوق، وهذه الخطوة هي جزء من خطة تويوتا لإستثمار 10 مليار دولار في مصانعها الأمريكية.