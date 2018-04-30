كشفت نيسان مؤخرا عن نسخة جديدة مخصصة للأراضي الوعرة من شاحنتها نافارا، وذلك من خلال معرض الشاحنات التجارية في برمنجهام بإنجلترا، حيث حملت هذه النسخة اسم نافارا AT32، لكنها لم تطلق أي معلومات عن محرك هذه النسخة من الشاحنة وذكرت أنها ستتيح هذه المعلومات في وقت لاحق قبل إطلاق هذه النسخة بالأسواق الأوروبية.
وزودت الشركة هذه الشاحنة بإطارات 32 بوصة مخصصة للأراضي الوعرة، وأيضا بنظام تعليق قوي جدا زاد من ارتفاعها عن سطح الأرض بزيادة 4 سم، كما اضافت الشركة للسيارة ألواح لتغطية الجزء السفلي من السيارة لحمايتها بشكل أكبر.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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