كشفت نيسان مؤخرا عن نسخة جديدة مخصصة للأراضي الوعرة من شاحنتها نافارا، وذلك من خلال معرض الشاحنات التجارية في برمنجهام بإنجلترا، حيث حملت هذه النسخة اسم نافارا AT32، لكنها لم تطلق أي معلومات عن محرك هذه النسخة من الشاحنة وذكرت أنها ستتيح هذه المعلومات في وقت لاحق قبل إطلاق هذه النسخة بالأسواق الأوروبية.

وزودت الشركة هذه الشاحنة بإطارات 32 بوصة مخصصة للأراضي الوعرة، وأيضا بنظام تعليق قوي جدا زاد من ارتفاعها عن سطح الأرض بزيادة 4 سم، كما اضافت الشركة للسيارة ألواح لتغطية الجزء السفلي من السيارة لحمايتها بشكل أكبر.