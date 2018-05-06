كيا تكشف عن niro الكهربائية في كوريا بهذه المواصفات

أعلنت "كيا" رسميًا عن موديلها "نيرو"، بفئتين، الفئة الأساسية ببطارية كهربائية سعة 39.2 ك/واط/س بمدى 240 كم، والفئة الأعلى ببطارية بحجم 64 كيلو واط/س ومدى يصل إلى 380 كم.

فيما تأتي "نيرو" بجنوط مقاس 17 إنش بالإضافة إلى نظام حماية من التصادم الأمامي ونظام التنبيه عند الخروج من المسار ونظام تثبيت السرعة ونظام التنبيه قبل التصادم من الخلف.

وستبدأ الشركة بإطلاق السيارة في كوريا أولاً، كما حصلت حتى الآن على 5 آلاف طلب على أن تصل للولايات المتحدة وأوروبا مستقبلاً.