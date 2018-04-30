مواصفات سيارة إيسوزو يوكون luxe extended cab

أعلنت "إيسوزو" عن نسخة D-Max Yukon Luxe Extended Cab، في معرض CV، فالسيارة تأتي بتجهيزات تشمل عجلات ألومنيوم Dark Shadow قياس 18 بوصة ووحدات اضاءة LED DRLs ومصابيح خلفية ليد ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.
كما تأتي بصادم بنفس لون السيارة وعتبات فضية جانبية ومقابض أبواب كرومية وشاشة خلفية وعجلة قيادة بخاصية التسخين وشاشة ملونة 7 بوصة.
كما تأتي بنظام مساعدة Pro-Lift للباب الخلفي يجعل فتح الباب أخف 95% ويمكن رفعه باصبع واحد كما يمنع من اصطدام الباب بعنف خلال غلقه.
وفي الداخل، ستأتي السيارة بتطعيمات جلدية باللون الأحمر والأسود، كما تتميز الشاحنة بباقة من نظم الأمان وكاميرا خلفية ومساعد للتحكم في الطرق الصاعدة والهابطة وستائر هوائية جانبية وأمامية ومكابح EBD وBAS وESC وABS بصورة قياسية.
كما تحمل السيارة محرك رباعي الاسطوانات ديزل سعة 1.9 لتر بقوة 162 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر وتتسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 12.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 180 كم في الساعة.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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