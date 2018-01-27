نقلت عدة تقارير خبراً مفاده بأن رولز رويس ستقوم بعدة أحداث مغلقة وسرية لعملائها المميزين حول العالم للكشف عن أول SUV في تاريخها كولينان في الصيف المقبل، وتسعى رولز رويس لزيادة حصتها من المبيعات بإدخال كولينان في أسطولها والوصول للمرة الأولى في تاريخها إلى 5 آلاف سيارة مباعة في عام واحد.
السيد Torsten Mueller-Oetvos الرئيس التنفيذي لرولز رويس كشف في وقت سابق أن كولينان تستخدم قاعدة عجلات حصرية لها، وهذه نقطة لصالح رولز رويس أمام المنافسين مثل بنتلي بنتايجا التي تستخدم نفس قاعدة عجلات أويد Q7 وبورش كايين ولامبورغيني أوروس والتي تم تطويرها من مجموعة فولكس واجن، كما أنه من المتوقع أن تحمل كولينان محرك V12 ثنائي التيربو بقوة 563 حصان و 663 رطل-قدم من عزم الدوران.
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تألقت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، خلال حفلة ما قبل الحدث الموسيقي الأبرز في العام، وهو حفلة توزيع جوائز الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل "الغرامي". وخطفت عارضة الأزياء الكندية واسمها الحقيقي تشانتل براون يونغ، الأنظار بفستان باللون البرتقالي المحترق الذي ظهر متخفي أسفل سترة منقوشة بالقصاصات مطابقة بنفس اللون ومضاف إليها طوقا من الفراء المدمج مع اللون الأسود. وبدت العارضة البالغة من العمر 23 عاما، والتي تهيمن على عالم الموضة منذ أن سطع نجمها بعد مشاركتها في البرنامج التلفزيوني "أميركا نيكست توب موديل" في موسمه الـ21 لعام 2014، بمظهر جذاب مليئ باناقة لا تصدق. وأبرزت شعرها الطويل الداكن على شكل تجعيدات متتالية لينسدل على احد كتفيها، مع المكياج الناعم من ظلال العيون البرتقالية المحترقة ولمسة من أحمر الشفاة الوردي اللامع. وستقام غراميس فى نيويورك للمرة الأولى منذ 15 عاما، وسيحضر المشاهير
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