نقلت عدة تقارير خبراً مفاده بأن رولز رويس ستقوم بعدة أحداث مغلقة وسرية لعملائها المميزين حول العالم للكشف عن أول SUV في تاريخها كولينان في الصيف المقبل، وتسعى رولز رويس لزيادة حصتها من المبيعات بإدخال كولينان في أسطولها والوصول للمرة الأولى في تاريخها إلى 5 آلاف سيارة مباعة في عام واحد.

السيد Torsten Mueller-Oetvos الرئيس التنفيذي لرولز رويس كشف في وقت سابق أن كولينان تستخدم قاعدة عجلات حصرية لها، وهذه نقطة لصالح رولز رويس أمام المنافسين مثل بنتلي بنتايجا التي تستخدم نفس قاعدة عجلات أويد Q7 وبورش كايين ولامبورغيني أوروس والتي تم تطويرها من مجموعة فولكس واجن، كما أنه من المتوقع أن تحمل كولينان محرك V12 ثنائي التيربو بقوة 563 حصان و 663 رطل-قدم من عزم الدوران.