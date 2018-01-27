نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو تشويقي لـ رانجر رابتور الجديدة كليًا أثناء اختباراتها في معظم أنواع التضاريس الصعبة تمهيداً للكشف عن السيارة.
ستأتي رانجر رابتور بنقلة نوعية في عائلة رانجر حيث ستتمكن السيارة لأول مرة من تقديم أداء عالي بمستوى مقارب لشقيقتها الأكبر F-150 رابتور في معظم التضاريس ,يتوقع أن تحصل رانجر رابتور على محرك 2.7 لتر إيكوبوست V6 ثنائي التيربو، ويتوقع أن تحصل على محرك 5 سلندر مستقيم ديزل لبعض الأسوق.
تستهدف رانجر رابتور بشكل رئيسي أسواق أستراليا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، ولكتها ستصل أيضاً إلى معظم الأسواق العالمية الأخرى، وستكشف عنها فورد في تايلند في 7 فبراير القادم.
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تألقت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، خلال حفلة ما قبل الحدث الموسيقي الأبرز في العام، وهو حفلة توزيع جوائز الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل "الغرامي". وخطفت عارضة الأزياء الكندية واسمها الحقيقي تشانتل براون يونغ، الأنظار بفستان باللون البرتقالي المحترق الذي ظهر متخفي أسفل سترة منقوشة بالقصاصات مطابقة بنفس اللون ومضاف إليها طوقا من الفراء المدمج مع اللون الأسود. وبدت العارضة البالغة من العمر 23 عاما، والتي تهيمن على عالم الموضة منذ أن سطع نجمها بعد مشاركتها في البرنامج التلفزيوني "أميركا نيكست توب موديل" في موسمه الـ21 لعام 2014، بمظهر جذاب مليئ باناقة لا تصدق. وأبرزت شعرها الطويل الداكن على شكل تجعيدات متتالية لينسدل على احد كتفيها، مع المكياج الناعم من ظلال العيون البرتقالية المحترقة ولمسة من أحمر الشفاة الوردي اللامع. وستقام غراميس فى نيويورك للمرة الأولى منذ 15 عاما، وسيحضر المشاهير
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