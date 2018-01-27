نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو تشويقي لـ رانجر رابتور الجديدة كليًا أثناء اختباراتها في معظم أنواع التضاريس الصعبة تمهيداً للكشف عن السيارة.

ستأتي رانجر رابتور بنقلة نوعية في عائلة رانجر حيث ستتمكن السيارة لأول مرة من تقديم أداء عالي بمستوى مقارب لشقيقتها الأكبر F-150 رابتور في معظم التضاريس ,يتوقع أن تحصل رانجر رابتور على محرك 2.7 لتر إيكوبوست V6 ثنائي التيربو، ويتوقع أن تحصل على محرك 5 سلندر مستقيم ديزل لبعض الأسوق.

تستهدف رانجر رابتور بشكل رئيسي أسواق أستراليا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، ولكتها ستصل أيضاً إلى معظم الأسواق العالمية الأخرى، وستكشف عنها فورد في تايلند في 7 فبراير القادم.