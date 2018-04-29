تستعد شركة "فيراري" الإيطالية لتصنيع سيارة تعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية بدءًا من 2022، فيما رصدت الشركة الإيطالية موديل هجين جديد من فيراري مشابه لـ 488 أثناء اختباره، ولم يصدر المحرّك أي أصوات.

فيما قال سيرجيو مارشيوني، المدير التنفيذي للشركة، إن السيارة الهجينة الجديدة من فيراري ستعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تسير على الطريق بدون صوت.