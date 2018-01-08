ظهور نسخة جديدة من سيارة ماكلارين سينا باللون الأسود

انطلقت سيارة "ماكلارين سينا" الجديدة بقوة 798 حصان، فهي سيارة خارقة، فكان أول ظهور لها في نهاية شهر ديسمبر الماضي، فهي تحمل أرقام مثيرة.

اعتقدها البعض سيارة قبيحة الشكل ولا تعتبر سيارة مناسبة لتلائم تكريم اس آيرتون سينا خاصة عند مقارنتها بباقي السيارات الخارقة الأخرى في السوق.

كما ظهرت الصور الأولى للسيارة باللون البرتقالي والأسود مع الكثير من المنحنيات والحواف والأجزاء البازرة واللونين جعلا هذه الأجزاء تبدو منفصلة ولكن هناك فريق آخر كان يرى الأمور بصورة مختلفة.

ثم ظهرت صور أخرى للسيارة ولكن السيارة ظلت غير جذابة في بعض العيون ولكن هذه النسخة الأخيرة باللون الأسود بالكامل والتي رصدت للسيارة في محطة وقود تجعل من يرونها قبيحة يعيدون التفكير في الأمر.

واللون الأسود للسيارة تمكن من اخفاء بعض الخطوط المزدحمة وجعل السيارة تبدو أكثر قوة وشراسة.

وينتظر أن يصنع من سينا قرابة 500 نسخة فقط وستبدأ عمليات التصنيع للسيارة في النصف الثاني من 2018 وقد تم حجز جميع النسخ الـ 500 من السيارة بالفعل بينما تروج الشركة لآخر نسخة في مزاد بسعر 2 مليون استرليني أو 2.67 مليون دولار.