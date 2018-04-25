مرسيدس تخطط لشراء حصة من فولفو

بعد قيام جيلي المالكة لفولفو مؤخراً بشراء حصة 9.7% من أسهم مجموعة دايملر المالكة لمرسيدس، وردت أنباء جديدة عن تعاون مشترك بين المجموعتين يقضي بشراء دايملر أسهماً في فولفو ومشاركتها لمحركاتها.

الصحيفة الألمانية التي نشرت التقرير ذكرت أنه من ضمن الإتفاقية هو شراء حصة من فولفو بالإضافة إلى مشاركة المحركات ومشاركة قاعدة العجلات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وربما يتطور الوضع أيضاً إلى إنتاج بطاريات كهربائية مشتركة.