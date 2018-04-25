مرسيدس تخطط لشراء حصة من فولفو

بعد قيام جيلي المالكة لفولفو مؤخراً بشراء حصة 9.7% من أسهم مجموعة دايملر المالكة لمرسيدس، وردت أنباء جديدة عن تعاون مشترك بين المجموعتين يقضي بشراء دايملر أسهماً في فولفو ومشاركتها لمحركاتها.
الصحيفة الألمانية التي نشرت التقرير ذكرت أنه من ضمن الإتفاقية هو شراء حصة من فولفو بالإضافة إلى مشاركة المحركات ومشاركة قاعدة العجلات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وربما يتطور الوضع أيضاً إلى إنتاج بطاريات كهربائية مشتركة.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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